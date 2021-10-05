Черговий псевдобанкір видурив понад 30 тисяч у жительки Тернопільщини

Правоохоронці відділення поліції № 2 ( м. Ланівці ) задокументували факт шахрайства вчинений щодо 24-річної мешканки району. Як наслідок, дівчина втратила понад 30 тисяч гривень.

Заявника повідомила працівникам поліції деталі події. До неї зателефонував невідомий чоловік та зарекомендував себе співробітником банку. Він запевнив дівчину, що певні технічні несправності в банківській системі. Аби усунути недоліки необхідно зазначити персональні дані після цього відбудеться активування рахунку. Як тільки потерпіла зробила, що просили, вона отримала два сповіщення. Спершу з поточного рахунку зникло 11370 гривень, а згодом й з кредитного – майже 20 тисяч гривень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують мешканцям Тернопілля, не вірити особам, які телефонують. Ніколи, ні за яких обставин, не потрібно повідомляти особисту інформацію невідомим. Пам’ятайте, працівники банківських установ не будуть телефонувати та дізнаватися ваші персональні дані.

Якщо ж пролунав дзвінок або ж надійшло смс-повідомлення – найкраще дізнатися детальну інформацію у найближчому відділенні банку або зателефонувати на гарячу лінію банку.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області