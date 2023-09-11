Чергового наркозбувача викрили в Оболонському районі столиці

Працівники поліції вилучили 19 пакетиків наркотичного засобу – мефедрон, які зловмисник розповсюджував шляхом закладок. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання району оперативні співробітники Оболонського управління поліції на вулиці Степана Бандери зупинили для перевірки чоловіка, який підозріло себе поводив. У ході поверхневої перевірки у місцевого мешканця правоохоронці виявили згортки з наркотиками, які чоловік збував шляхом закладок. Для документування злочину одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

«Прибувши за вказаною адресою, слідчі вилучили у чоловіка 8 поліетиленових пакетиків з мефедроном, а також 11 згортків з аналогічною речовиною, які він встиг розкласти на території Оболонського району столиці. В ході невідкладного обшуку з оселі чоловіка вилучено електронні ваги, зіп-пакет із речовиною рослинного походження, пристрої та знаряддя для вживання заборонених речовин», – розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 41-річний житель столиці.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою порушнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва