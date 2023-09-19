Установлення злочинного впливу та незаконний обіг заборонених речовин у Сумському СІЗО – підозрюють «смотрящого» та його товариша

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому «смотрящему» за Сумським слідчим ізолятором за встановлення та поширення злочинного впливу на ув’язнених (ч. 2 ст. 255-1 КК України). Його товариш відповідатиме за незаконний обіг наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, перебуваючи в слідчому ізоляторі та використовуючи здобутий у кримінальних колах авторитет, 45-річний чоловік викону

вав функції «смотрящего за СІЗО». Зокрема він установив свої правила порядку щодо накопичення та подальшого розподілу так званого «злодійського общака», а також забезпечував постачання та визначав подальший розподіл серед ув’язнених тютюнових виробів, продуктів харчування понад нормовану кількість та інших заборонених предметів.

Більш того, «смотрящий» займався розподілом наркотичних засобів. Він надавав вказівку одному із ув’язнених, з яким склались товариські стосунки, в яку камеру та скільки заборонених речовин можна передавати. Щоб уникнути викриття, товариш «смотрящего» змішував «канабіс» з тютюном та переправляв суміш за допомогою мотузки, натягнутої між камерами.

У п’ятницю, 15 вересня 2023 року, правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД провели 5 обшуків у камерах фігурантів кримінального провадження, під час яких виявили та вилучили мобільні телефони, речовину рослинного походження, ззовні схожу на наркотичний засіб «каннабіс», засіб для вживання наркотиків тощо.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР Нацполіції, за сприяння ДУ «Сумський слідчий ізолятор» під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура