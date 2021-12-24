Чергову масштабну схему підроблення COVID-сертифікатів та інших документів викрили на Закарпатті

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури викрито протиправну схему із підроблення та використання COVID-сертифікатів та інших офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, до протиправної діяльності причетна група осіб, що за допомогою дороговартісної спецтехніки виготовляла міжнародні COVID-сертифікати та інші документи з метою подальшого масового збуту.

Вчора в офісах, які фігуранти орендували в місті Ужгород, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Знайшли та вилучили понад 50 карток вакцинації, нібито виданих в одній із сусідніх країн, водійські посвідчення та технічні паспорти до транспортних засобів з ознаками підробки, комп’ютерну техніку, лазери для нанесення спеціального захисного гравіювання, пусті бланки пластикових карток тощо. Зауважимо, що ціна на один лише принтер для друку на пластикових картках, аналогічний вилученому під час обшуків, – близько $7000.

Крім того, виявлено готові електронні бланки документів про вакцинацію та страхових полісів і чорнові записи із даними сотень громадян. Згідно з оперативною інформацією, негативний результат ПЛР-тесту коштував 500 грн, а сертифікат вакцинації — $50.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке здійснюють дізнавачі Ужгородського райвідділу поліції за оперативного супроводу співробітників відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури