За шахрайство з нерухомістю зловмисник таки сяде за ґрати на 10 років

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За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно мешканця Дніпропетровщини.

Його засуджено за вчинення шахрайства і використання підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України). Засудженому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді покарання для засудженого за шахрайство з нерухомістю – 10 років за ґратами

Прокурором у справі доведено, що чоловік за попередньою змовою з іншими особами використав завідомо підроблені довіреності від імені двох громадян України, які проживали за межами країни.

У березні-квітні 2015 року шляхом обману він заволодів правами на їх нерухоме майно на суму понад 4,6 млн гривень.

Офіс Генпрокурора

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