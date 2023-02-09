За шахрайство з нерухомістю зловмисник таки сяде за ґрати на 10 років

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно мешканця Дніпропетровщини.

Його засуджено за вчинення шахрайства і використання підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України). Засудженому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурором у справі доведено, що чоловік за попередньою змовою з іншими особами використав завідомо підроблені довіреності від імені двох громадян України, які проживали за межами країни.

У березні-квітні 2015 року шляхом обману він заволодів правами на їх нерухоме майно на суму понад 4,6 млн гривень.

Офіс Генпрокурора