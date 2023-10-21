Черговий строк отримав шахрай, який, перебуваючи за ґратами, ошукував людей

Днями Ладижинський міський суд виніс вирок 41-річному засудженому за майнові злочини. Шахрай «спеціалізувався» на псевдопродажу автомобільних причепів за заниженими цінами.

Ув’язнений розміщував оголошення про продаж неіснуючих причепів. Спілкуючись з потенційними покупцями, він просив надіслати йому завдаток, на що потерпілі погоджувались. Отримавши кошти на вказані ним банківські рахунки, останній переставав виходити з ними на зв’язок.

Під час досудового розслідування слідчі довели причетність чоловіка до обману жителів Житомирської, Київської та Рівненської областей України.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Своїми неправомірними діями засуджений «збільшив» свій термін перебування за ґратами. Загалом шахрай проведе у виправній колонії ще 6 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області