У Дніпрі викрито менеджера турагентства, яка збувала клієнтам підроблені ПЛР-тести для виїзду за кордон

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра співробітниці туристичного агентства повідомлено про підозру у збуті підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2021 року менеджер продала клієнту негативні результати ПЛР-тестів без проведення лабораторних досліджень на наявність гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Підроблені офіційні документи, які коштували клієнту та його дружині 1200 грн, надавали їм змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури