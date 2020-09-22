Черкащанину повідомили про підозру в нападі на поліцейського

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне нападнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від співробітників обслуговуючої компанії, що невідомий не пропускає їх до приміщення електрощитової на Оболонській набережній.

За викликом прибув екіпаж патрульної поліції. На вимогу правоохоронців припинити протиправні дії, чоловік не реагував, натомість вдарив поліцейського. Відтак, задля припинення правопорушення поліцейські застосували до нього фізичну силу.

Зловмисника затримали та доставили до районного управління поліції. Нападником виявився 27-річний уродженець Черкащини. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва