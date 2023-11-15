Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога «денацифікації» України – Армена Гаспаряна.

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну.

Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в росії і почала вживати його щодо України.

За матеріалами української спецслужби його визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України