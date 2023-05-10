Двоє обвинувачених з «катувального» відділу поліції «мобілізувалися» перед оголошенням вироку

Двоє підозрюваних із Кагарлицького відділу поліції у справі від 2020 року про катування і викрадення людей вирішили “мобілізуватися” на фінальність стадії судового розгляду.

Як пише УП, про це йдеться у повідомленні адвокатки потерпілої Нелі Погребіцької Анни Калинчук:

“Сьогодні (9 травня – ред.) могли б завершитися судові дебати у справі за обвинуваченням поліцейських Кагарлицького ВП у вчиненні зґвалтування, катування та насильницькому зникнення 5-ьох потерпілих, сьогодні суд міг би вийти до нарадчої кімнати для прийняття рішення, але цього не відбулося.

Судове засідання відкладено, оскільки один із обвинувачених начебто мобілізований до лав ЗСУ та направлений до “якоїсь” з військових частин, а куди саме невідомо…

Ще один із 5 обвинувачених теж “мобілізувався” в акурат перед початком судових дебатів. Сьогодні суд повинен був прийняти рішення про зупинення провадження щодо нього знову ж таки у звʼязку із мобілізацією.

Ще один з фігурантів справи мобілізувався відразу з початком повномасштабного вторгнення. До нього у мене запитань немає.

Людина відразу, а не через 1,3 роки, не перед завершальною стадією судового розгляду, не від страху винесення ймовірно негативного рішення, добровільно пішла захищати суверенітет України.

Ще двоє, дякувати, під вартою і свого “щасливого квитка” на волю не зможуть отримати.

Чому щасливого квитка? Бо я не вірю в те, що двоє з обвинувачених, що мобілізувалися за останній тиждень перед виходом суду до нарадчої, пішли до лав ЗСУ з відчуттям обовʼязку захищати державу”.

Калинчук наголосила, що наразі невідомо, де двоє “мобілізованих” обвинувачуваних будуть проходити службу. Її обурило, що “військовою службою маніпулюють в такий спосіб”.

“І, так, суд позбавлений можливості діяти по-іншому, і колись можливо судовий розгляд стосовно мобілізованих буде відновлений, а рішення прийняті”, – написала вона.

Водночас, Калинчук зауважила, що обвинувачені по епізоду зґвалтованої потерпілої Нелі Погребіцької лишаються під вартою. Доля цих обвинувачених буде вирішене судом без можливості мобілізуватися.

В коментарі УП адвокатка уточнила, що у справі фігурують п’ять постраждалих (серед яких Погребіцька), дії щодо яких кваліфікували як катування та насильницьке зникнення.

Передісторія: