Співпрацює з ворогом на керівній «посаді» так званої «днр»: оголошено підозру колаборанту

Поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України задокументували злочинну діяльність мешканця Донецької області, який активно співпрацює з окупаційною владою фейкової республіки.

Встановлено, що в березні 2022 року російські окупанти, зайшовши на територію Донецької області, призначили підконтрольних собі керівників міського та районних рівнів. Зокрема фігуранту доручили виконувати обов’язки «першого заступника голови адміністрації» одного з районів так званої «днр».

На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили вказаному громадянину про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України