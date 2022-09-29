Співпрацює з ворогом на керівній «посаді» так званої «днр»: оголошено підозру колаборанту
Поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України задокументували злочинну діяльність мешканця Донецької області, який активно співпрацює з окупаційною владою фейкової республіки.
Встановлено, що в березні 2022 року російські окупанти, зайшовши на територію Донецької області, призначили підконтрольних собі керівників міського та районних рівнів. Зокрема фігуранту доручили виконувати обов’язки «першого заступника голови адміністрації» одного з районів так званої «днр».
На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили вказаному громадянину про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.
Розслідування триває.
Управління комунікації Національної поліції УкраїниTweet