Черкаські поліцейські викрили групу наркодилерів

Оперативники ДВБ Нацполіції та слідчі черкаської поліції перекрили черговий канал збуту наркотиків. Головних фігурантів затримано та оголошено про підозру.

На незаконних оборудках із наркотиками оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП в Черкаській області викрили групу осіб – жителів Черкас. Зловмисники налагодили схему збуту амфетаміну та канабісу у місті.

Наркотовар спільники закуповували оптовими партіями, який надалі фасували на дози та продавали наркозалежним мешканцям міста з рук у руки або через закладки. Оплату за «товар» приймали на банківські карти та готівкою. За один грам амфетаміну наркодилери просили 400 гривень, а канабісу – 300 гривень.

Під час чергової оборудки оперативники УДВБ НПУ та слідчі черкаської поліції, спільно з працівниками УСБУ в Черкаській області, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, затримали зловмисників.

За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких виявили та вилучили наркотики, приладдя для фасування наркотовару, електроні ваги, чорнові записи, мобільні телефони та гроші.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає близько 700 000 гривень.

Наразі всім учасникам групи слідчі поліції вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За кримінальні оборудки спільникам може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України