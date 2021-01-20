Убийцу Дарьи Лукьяненко приговорен всего лишь к 15 годам лишения свободы

К 15 годам лишения свободы приговорил Раздельнянский районный суд Одесской области Николая Тарасова, которого обвиняли в похищении, убийстве, покушении на изнасилование и надругательстве над телом 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко.

Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 УК Украины), передает корреспондент «Думской».

Пункт о надругательстве над телом сняли (часть 1 ст. 197 УК): служители Фемиды сочли это попыткой скрыть следы преступления. Как бы то ни было, назначать подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы они не стали.

Тарасов также должен будет выплатить семье убитой 800 тысяч гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба (в гражданском иске, заявленном в рамках уголовного процесса, была сумма 100 млн грн). Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам.

Потерпевшие обжалуют приговор в апелляции. Скорее всего, так же поступит и прокуратура.

После вступления приговора в силу (если вторая инстанция его не отменит) срок наказания будет исчисляться с момента задержания Николая Тарасова — с 20 июня 2019 года.

Напомним, до начала сегодняшнего заседания обвиняемый пытался перерезать себе горло.

Тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли через шесть дней в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

По данным следствия, мужчина готовил изнасилование малолетней девочки с апреля. При этом речь шла не конкретно о Даше, а о любом понравившемся ему ребенке.

Незадолго до совершения преступления он зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, и взял у последней товар. В этот момент он увидел Дарью и задумал ее изнасиловать.

«Он вышел с рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая, — рассказал начальник ГУНП Олег Бех. — Пришел к себе во двор, дождался ребенка, который шел в танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее придушил и нанес телесные повреждения острым предметом — шилом или ножом (эти ранения и привели к смерти, — Ред.). Потом связал ноги, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета».