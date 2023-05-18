черкаські правоохоронці викрили посадовців-хабарників

Директор навчального закладу спільно зі своїми поплічниками вимагали від учнів грошові кошти, нараховані в якості стипендій, що виплачувались студентам, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Трьом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

У період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року правопорушники отримали від студента неправомірну вигоду під завуальованим приводом сплати «спонсорської» допомоги за не відрахування трьох учнів з денної форми навчання, які були відсутні на заняттях.

Викрили злочинну діяльність слідчі слідчого управління та Черкаського РУП спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури трьом фігурантам повідомили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Черкаської області