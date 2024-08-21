Черкаського підприємця судитимуть за руйнування середньовічного культурного шару

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно місцевого жителя за фактом умисного незаконного руйнування частини об’єкту культурної спадщини, що знаходиться в центральній частині міста Черкаси (ч. 2 ст. 298 КК України).

Слідством встановлено, що один з приватних підприємців м. Черкаси організував незаконне будівництво на земельній ділянці, на якій знаходились об’єкти археологічної спадщини. Будівельні роботи призвели до руйнування частини пам’ятки археології місцевого значення «Культурний шар пізньосередньовічного міста (XIV – XVIII ст.)», чим було спричинено збитків інтересам держави в сумі понад 1 250 000 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 298 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури