На Прикарпатті судитимуть жінку, яка шахрайським способом заволоділа майже ₴14 млн.

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 47-річної мешканки міста Калуша за незаконне заволодіння грошовими коштами на суму майже 14 млн грн (ч. ч. 2, 4 ст.190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайка, являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спецiалiзованих магазинах на території міста Калуша. Переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб, зловмисниця розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень. У подальшому на вказану пропозицію відгукнулися потерпілі, які погодилися позичати їй грошові кошти нібито на розвиток підприємницької діяльності.

Однак наміру використовувати їх за вказаним призначенням обвинувачена не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами 11 потерпілих на загальну суму 13 млн 918 тис. 534 грн., які використала на власні потреби.

За вчинене особі загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура