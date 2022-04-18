Четверо мародерів винесли із ТЦ у Бучі інструментів та техніки на ₴5 млн.

Вкрали телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили, велосипеди тощо.

На Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень.

Як повідомляють в обласній поліції, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі двоє жінок, обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Вони викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

За місцем проживання мародерів поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів.

Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції. Розпочато досудове розслідування. // LB.ua