На Одещині голову сільради підозрюють у привласненні більше трьох мільйонів гривень

Виділені з державного бюджету кошти мали піти на ремонт доріг.

Встановлено, що сільський голова, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2019 року не дотримувався принципів цільового використання державних грошей, що призначалися на проведення поточного ремонту дорожнього покриття на території Ширяївського району. З метою їхнього привласнення укладав договори з фіктивними підрядниками та вносив до проєктно-кошторисної документації та актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості щодо їхньої вартості та обсягу. Внаслідок таких дій чоловік завдав збитків місцевому бюджету на суму понад три мільйони гривень.

На підставі зібраних слідством доказів, що пройшли довготривалі експертизи, сьогодні посадовцю повідомили про підозру у вчинені 18 епізодів розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України та підписанні завідомо недостовірних документів за ч.1 ст.366 того ж кодексу. Зараз слідчі клопочуть про брання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, — вісім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування, направлене на притягнення до відповідальності всіх учасників цієї оборудки, триває. Проводять його співробітники відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одеської області