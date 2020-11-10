Чиновники николаевского филиала АМПУ начисляли себе зарплаты «мертвых душ»

Должностным лицам Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», которые подозреваются в завладении 1 миллион гривен, избраны меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, следствие установило, что в период с 2017 по 2019 годы чиновники организовали фиктивное трудоустройство в филиал ряда лиц и безосновательное начисление им заработной платы и других выплат на общую сумму 928 тысяч 451 гривну, которые присваивали себе и распоряжались по своему усмотрению. 28 октября трем руководителям структурных подразделений Николаевского филиала ГП «АМПУ» сообщили о подозрении.

В понедельник, 9 ноября, следственный судья Центрального районного суда Николаева рассмотрел ходатайство следователя, согласованные с процессуальным руководителем областной прокуратуры, и избраны меры пресечения трем должностным лицам Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», которые подозреваются в завладении средствами государственного предприятия в размере более 1 миллиона гривен (часть 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины).

В частности, начальнику отдела персонала и организации Николаевского филиала АМПУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 1 миллион гривен, заместителю начальника по экономике и финансам указанного предприятия – в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 500 тысяч гривен и заместителю начальника по развитию портовой инфраструктуры – в виде круглосуточного домашнего ареста. // Преступности.НЕТ