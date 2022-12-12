На Вінниччині посадовець за хабар обіцяв сприяти в отриманні групи інвалідності

Керівника однієї зі служб затримали у Вінниці під час отримання ним 1000 доларів США від колишнього військового. Зловмисник обіцяв останньому «допомогти» отримати групу інвалідності.

Злочинну діяльність посадовця задокументували слідчі обласного главку спільно з працівниками Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

8 грудня після отримання неправомірної вигоди, а саме залишку коштів в сумі 1000 доларів США, хабарника затримали на місці вчинення кримінального правопорушення.

Як розповів керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції Євген Кронівець, зловмисник за винагороду у розмірі 3000 доларів США обіцяв колишньому військовому позитивно вплинути на одного членів комісії Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи членів та отримати ним групу інвалідності. 2000 доларів США чоловік мав передати одному із членів комісії, а 1000 доларів США залишити собі.

Чоловіка затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Грошові кошти вилучено.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). За це передбачено позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

Чоловіку повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою можливістю внесення застави 214 000 гривень.

Наразі триває досудове розслідування в ході якого встановлюються особи, які можуть бути причетними злочину.

Відділ комунікації поліції Вінницької області