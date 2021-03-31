Чиновники воровали деньги на ремонте домов

В суд направили обвинительный акт в отношении директора одного из департаментов Харьковского городского совета, его заместителя, директора фирмы и еще одного мужчины, которые присвоили около 200 тыс. грн. на ремонте домов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает СтройОбзор.

В 2018 году обвиняемые создали организованную группу для завладения имуществом при проведении текущего и капитального ремонта многоэтажных зданий.

«В течение 2019-го директор департамента и другой гражданин согласовывали разницу между фактической и завышенной стоимостью использованных строительных материалов. Директор ООО вносил заведомо ложные сведения о стоимости оборудования и использованных материалов в сметную документацию. Заместитель директора департамента, в свою очередь, подписывал указанные документы», — рассказали в прокуратуре.

Общая сумма убытков составила около 200 тыс. грн.

Обвинения составили по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (завладение имуществом, совершенное организованной группой, и служебный подлог) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать аналогичные должности до трех лет и с конфискацией имущества.