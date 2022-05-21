Член громадської організації вимагав гроші за неперешкоджання роботі товариства

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно хустянина, члена громадської організації, за фактом вимагання, вчиненого повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, чоловік займався протиправним вимаганням грошових коштів від товариства за нестворення перешкод у його діяльності. У разі відмови платити заявляв, що він та інші члени організації регулярно з’являтимуться на об’єктах, де працює товариство, викликатимуть туди правоохоронців для проведення перевірок та вестимуть звідти прямі трансляції у соцмережах. Аби уникнути цього, обвинувачений пропонував товариству щомісяця сплачувати йому грошові кошти.

У лютому правоохоронці зафіксували одержання активістом 7 тисяч грн, а вже через місяць, після введення у державі воєнного стану, – ще 14 тисяч грн. Тоді ж чоловіка затримали на території Рахівщини. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 372 тис. грн застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у взаємодії з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП області .

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури