Член путинского совета и Герой России просят освободить организатора убийства Старовойтовой
Общественные деятели Петербурга поручились за Михаила Глущенко, осужденного за посягательство на Галину Старовойтову. Выпустить его на пять лет раньше срока просят Герой России, бывший чиновник Смольного и член президентского совета.
Как стало известно «Фонтанке», перед рассмотрением дела об условно-досрочном освобождении Глущенко в Дзержинский районный суд Петербурга поступило ходатайство с перечислением достоинств осужденного и его заслуг на спортивной ниве.
«Своим примером он дал старт многим будущим чемпионам, оказал огромное влияние на развитие детско-юношеского спорта, неоднократно выступал меценатом», — говорится в ходатайстве.
Из документа следует, что в СИЗО-3 на Шпалерной улице прозябает талант, готовый занять достойное место в обществе.
Еще один подписант — бывший председатель спорткомитета Петербурга Юрий Авдеев, тоже нашедший парламентское пристанище после увольнения из Смольного на фоне авральной подготовки к ЧМ-2018.
Третий ходатай — член совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, бывший ректор университета Лесгафта Владимир Таймазов. С организатором убийства Старовойтовой его роднит бокс.
Спортивные перспективы Михаила Глущенко на свободе не столь очевидны. За него идет конкуренция. По данным «Фонтанки», в Дзержинский суд поступило также гарантийное письмо за подписью гендиректора фирмы «Автокомплект+» Дениса Сергеева. Он обязуется принять Глущенко на работу коммерческим директором с окладом 50 тысяч рублей и помочь в реализации «профессиональных навыков». «Автокомплект+» — петербургский дистрибьютор завода «Террафриго», производящего рефрижераторы и кондиционеры для машин.
Глущенко арестовали в июне 2009 года по делу о вымогательстве 10 миллионов долларов у бывшего депутата Шевченко. В августе 2015-го ему добавили срок за организацию убийства Старовойтовой. По совокупности Глущенко получил 17 лет и должен выйти летом 2026-го. Отсидев две трети, он подал на УДО. Заседание в Дзержинском суде назначено на 22 сентября.