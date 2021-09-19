Член путинского совета и Герой России просят освободить организатора убийства Старовойтовой

Как стало известно «Фонтанке», перед рассмотрением дела об условно-досрочном освобождении Глущенко в Дзержинский районный суд Петербурга поступило ходатайство с перечислением достоинств осужденного и его заслуг на спортивной ниве. «Своим примером он дал старт многим будущим чемпионам, оказал огромное влияние на развитие детско-юношеского спорта, неоднократно выступал меценатом», — говорится в ходатайстве. Из документа следует, что в СИЗО-3 на Шпалерной улице прозябает талант, готовый занять достойное место в обществе.

В становлении законопослушного гражданина «всяческое содействие» готова оказать Любовь Егорова. В 1994-м она получила звание Героя России за спортивные достижения в виде шести олимпийских медалей. Через три года Егорову дисквалифицировали за употребление допинга. Она сменила лыжи на депутатский мандат и привела в петербургский ЗакС 21-летнего сына-правдоруба — первого в истории российской политики человека, признавшегося , что парламентская работа может быть сопряжена с ничегонеделанием.

Еще один подписант — бывший председатель спорткомитета Петербурга Юрий Авдеев, тоже нашедший парламентское пристанище после увольнения из Смольного на фоне авральной подготовки к ЧМ-2018. Третий ходатай — член совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, бывший ректор университета Лесгафта Владимир Таймазов. С организатором убийства Старовойтовой его роднит бокс. Спортивные перспективы Михаила Глущенко на свободе не столь очевидны. За него идет конкуренция. По данным «Фонтанки», в Дзержинский суд поступило также гарантийное письмо за подписью гендиректора фирмы «Автокомплект+» Дениса Сергеева. Он обязуется принять Глущенко на работу коммерческим директором с окладом 50 тысяч рублей и помочь в реализации «профессиональных навыков». «Автокомплект+» — петербургский дистрибьютор завода «Террафриго», производящего рефрижераторы и кондиционеры для машин.

В биографии Михаила Глущенко действительно есть небольшой бизнес-период. В 1992–1993 годах он работал замдиректора компании «Ависта» и владел долей холдинга «Норд», объединявшей мебельную фабрику, рестораны и ночной клуб. Остальные годы его жизни были посвящены рэкету, работе с Владимиром Жириновским и лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым, депутатству в Госдуме и тюрьме.