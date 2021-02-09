Членів організованої групи судитимуть за підпільне виробництво алкогольних виробів (фото, відео)

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактом незаконного виготовлення та збуту спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018-2020 років організована група з трьох мешканців Харківської області створила у м. Харкові підпільний цех, в якому налагодила виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв під брендами відомих марок. Вироблена на підпільному підприємстві продукція в подальшому реалізовувалася у точках продажу на території Дергачівського, Харківського районів та м. Харкова.

У ході обшуків, проведених спільно зі слідчими Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області та співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, вилучено близько 8 000 літрів лікеро-горілчаних виробів на суму понад 1 млн грн. Серед вилученого — незаконно виготовлений спирт, горілчана, коньячна продукція, слабоалкогольні напої та спеціальне обладнання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури