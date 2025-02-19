Чоловік купив підроблений вирок суду, щоб уникнути мобілізації

Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав громадянина винним у пособництві у підробленні офіційного документа і його використанні.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 лютого.

На початку жовтня 2023 року в парку в місті Сторожинець чоловік отримав від іншої особи підроблені довідку про судимість та вирок Дарницького районного суду Києва. Згідно з цими «документами», у січні 2020-го за крадіжку (ч.3 ст.185 ККУ) його засудили до 3 років увʼязнення у Цуманській виправній колонії № 84.

Насправді чоловік не притягався до кримінальної відповідальності і заплатив гроші за ці документи, щоб завдяки ним уникнути мобілізації на військову службу.

12 жовтня 2023-го громадянин подав ці підробки працівнику Територіального центру комплектування та долучення до своєї особової справи.

Обвинувачений раніше несудимий, визнав повністю вину, щиро розкаявся, позитивно характеризується по місцю проживання, має на утриманні одну малолітню дитину.

Його оштрафували на 8500 гривень.