Чоловік обікрав матір майже на 300 тисяч гривень

На рахунку зловмисника 10 епізодів викрадення коштів з рахунків жінки. 9 лютого до відділення поліції №1 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась 57-річна жінка. Вона повідомила, що на протязі двох місяців з її банківських карток списуються гроші, хто їх списує вона не знає.

Співробітники Довгинцівського відділення поліції провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність зловмисника. Ним виявився 36-річний син потерпілої. Як з’ясували правоохоронці, чоловік за допомогою свого мобільного телефону, здійснював перекази грошових коштів з банківських карток матері, заздалегідь знаючи про доступ до її банківських рахунків.

Сума збитків становить майже 300 тисяч гривень.

29 серпня чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) , а також про підозру у скоєні 9 епізодів за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом Криворізької Східної окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції