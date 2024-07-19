Чоловік пропонував прикордоннику € 8400 за віїзд з України та обіцяв повернутися

На Волині 52-річний харківʼянин пропонував прикордонникам 8400 євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Хабародавець прибув у пункт пропуску автомобілем «Ауді». Під час прикордонного контролю разом із паспортом, як підставу для виїзду за кордон у період дії воєнного стану, чоловік надав документи про інвалідність 3 групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. Під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання.

Під час спілкування з прикордонником харків’янин поклав на стіл пачку купюр, зі словами: «Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся», – уточнив мандрівник. «Я від вашої неправомірної вигоди відмовляюся», – категорично відповів прикордонник.

Про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників Національної поліції. Крім того, у подальшому правоохоронці встановили можливу причетність особи до вчинення злочину передбаченого ст. ч. 4 статті 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Відомості про вчинення злочинів внесено до ЄРДР. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту терміном 60 діб.

ДПСУ