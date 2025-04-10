Чоловік вкусив співробітника ТЦК за ногу під час перевірки документів

В Івано-Франківську чоловік вкусив співробітника ТЦК.

У мережі почало ширитися відео, яке нібито показує фрагмент інциденту, що стався 9 квітня в місті Івано-Франківськ, із буцімто побиттям військовозобов’язаного на вулиці Набережній під час проведення мобілізаційних заходів.

Як повідомляють в ТЦК, під час спільного патрулювання з працівниками поліції у рамках планових заходів з оповіщення та уточнення облікових даних був зупинений чоловік призовного віку, громадянин Олексій С., 1988 року народження.

Під час перевірки документів чоловік почав чинити опір, а укусив військовослужбовця за ногу, яка була раніше поранена в зоні бойових дій.

Після цього він намагався втекти та виявив агресію стосовно правоохоронців.

З’ясувалося, що чоловік є мешканцем Херсонської області, який приїхав до Івано-Франківська та не став на військовий облік за місцем фактичного проживання. Він також не повідомив про зміну місця перебування та не мав при собі жодного військово-облікового документа.

Затриманого доставили до районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії відповідно до процедури.

Що говорять в ТЦК про дії військового

В ТЦК наголосили, що відповідно до статті 22 Закону України “Про Статути Збройних Сил України”, військовослужбовці мають право застосовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби:

для захисту свого життя і здоров’я, а також здоров’я інших осіб від нападу, якщо іншими способами захиститися неможливо;

для затримання особи, яка чинить фізичний опір або вчинила дії, що загрожують безпеці військовослужбовця.

“У даній ситуації застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством, з огляду на прямий напад і нанесення тілесного ушкодження. Саме тому такі дії кваліфікуються не як порушення, а як необхідна оборона та правомірна відповідь на загрозу”, – пояснили в центрі комплектування.