Чоловік втратив понад 40 000 гривень, повіривши новому знайомому

Факт шахрайства задокументувати правоохоронці Тернопілького РУП вчинений щодо 45-річного жителя Збаража. Працівники поліції проводять розшукові заходи.

Заявник розповів обставини події. До обласного центру він приїхав до справах. На одній із вулиць міста він познайомився з чоловіком. Знайомство вирішили відсвяткувати в барі. Новий приятель спершу увійшов в довіру до краянина, а згодом зазначив, що в нього закінчилася готівка. Тож він попросив жителя Збаража мобільний телефон, аби зателефонувати до родичів, аби ті скинули гроші. Однак на цьому він не зупинився. Окрім цього він попросив й банківську картку чоловіка, аби гроші надіслали на його картку. Заявник не відмовив.

Допоки чоловік очікував повернення нового приятеля, шахрай вже знімав готівку з чужого електронного гаманця. Загалом зловмисник збагатився на суму понад 40 000 гривень. Зловмисник без труднощів здійснив транзакції, адже пін-код був записав на картці. Чоловік зрозумів, що його ошукали, коли аферист не повернувся до бару й звернувся за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертаються до мешканців Тернопільщини з проханням не довіряти невідомим. Необхідно пам’ятати, що зловмисники під різними приводами входять в довіру й мають на меті одне – збагатитися за чужий рахунок.

Окрім цього слід пам’ятати, що не потрібно передати невідомим як мобільні телефони, так й банківські картки. Адже за допомогою мобільних додатків аферисти можуть за лічені хвилини привласнити ваші заощадження.

Також треба дотримуватися елементарних правил безпеки користування банківськими картками. Пін-коди треба пам’ятати, але ніяк не записувати поверх карток. Навіть якщо до вас будуть телефонувати невідомі та просити повідомити реквізити або різні персональні дані, необхідно закінчувати розмови. Найкраще зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи та уточнити будь-яку отриману інформацію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області