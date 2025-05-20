Чоловік втратив майже ₴300 тисяч, купуючи на «OLX» дрон для допомоги на передовій

До одного з відділень поліції Сумщини звернувся чоловік, який повідомив, що хотів придбати для знайомого дрон, та під час купівлі на сайті «OLX» став жертвою шахраїв. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Маючи намір придбати обраний товар, потерпілий перерахував обумовлену суму коштів на вказану продавцем банківську картку. Проте згодом, співрозмовник повідомив, що кошти не надійшли через “збій системи”. Під приводом вирішення проблеми зловмисник виманив у заявника конфіденційні дані, а саме пароль та CVV код. У результаті з рахунку було незаконно знято 298 321 гривень.

За даним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводиться заходи з метою встановлення особи злочинця.

Поліція закликає громадян бути обережними при онлайн-купівлях та не повідомляти стороннім особам реквізити банківських карток.

Відділ комунікації поліції Сумської області