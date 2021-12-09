Чоловік, який під час конфлікту вбив двох осіб, засуджено до 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення, яке підтримували прокурори Вишгородської окружної прокуратури, чоловіку ухвалено вирок за скоєння умисного вбивства двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у червні 2020 року в місті Славутич засуджений перебував у квартирі з двома знайомими.

Згодом між присутніми виник конфлікт, під час якого він завдав 13 ножових поранень чоловіку та 36 колото–різаних поранень жінці. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.

Суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми та обґрунтованими, засудивши 40-річного чоловіка до 15 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура