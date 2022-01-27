Чоловік, який встановив на мобільний шпигунську програму для стеження за дівчиною, заплатить 34 тисячі штрафу

Уманський міськрайонний суд Черкаської області засудив чоловіка за збут програми для несанкціонованого втручання в роботу мобільного телефона.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 січня.

У березні 2020 року громадянин за дорученням правоохоронців зробив оперативну закупку шкідливого програмного продукту. Це була програма, яка дозволяє непомітно отримувати інформацію, яка надходить на мобільний телефон, без відома його власника.

У судовому засіданні продавець пояснив, що знайомий попросив встановити програму на телефон своєї дівчини, щоб відслідкувати її спілкування. Через мережу Інтернет він завантажив спеціальну програму, а потім перекинув її на телефон, наданий замовником. За це отримав 500 гривень.

Тепер обвинувачений заплатить штраф — 34 тисячі гривень.