Чоловік, який заволодів квартирою покійника, за угодою відбувся умовним покаранням

Приморський райсуд Одеси покарав громадянина за пособництво у шахрайською заволодінні майном і підробленні документів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 17 грудня

У грудні 2019 року обвинувачений та його невстановлені спільники дізналися про смерть одинокого одесита. Оскільки він не мав спадкоємців, то його квартиру мали визнати відумерлою спадщиною і передати у власність територіальної громади міста Одеси.

Зловмисники вирішили заволодіти квартирою площею 45 кв.м. і вартістю 693 тисячі гривень, що належала покійному. Було підроблено висновок технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна і технічний паспорт. За цими документами, обвинувачений нібито був власником одноповерхового житлового будинку за тою ж адресою, що і квартира покійника, з тими ж характеристиками.

У подальшому нотаріус внесла до реєстру нерухомості інформацію про неіснуючий житловий будинок як такий, що не підлягає прийняттю в експлуатацію, оскільки збудований до 05.08.1992.

Вже наступного дня нотаріус на пілставі висновку від імені ТОВ «Бюро технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» про можливість використовувати будинок як квартиру, пререєструвала цей неіснуючий будинок як квартиру за тою ж адресою.

У судовому засіданні чоловік визнав себе винним. Він пояснив, що пішов на таке через необхідність оплачувати лікування дружини, яка захворіла тяжкою хворобою. У вчиненому щиро розкаявся.

Суд призначив умовне покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням з випробувальним строком 1 рік.