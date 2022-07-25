Чоловік, який обікрав колишню подругу, проведе 5 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 51-річного чоловіка у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели вину мешканця м. Лозова, який 17 травня 2022 року обікрав жінку, з якою раніше мав відносини.

Перебуваючи у неї вдома, чоловік викрав з її сумки гроші — 50 тис. грн, а також золоті прикраси — ланцюжок, браслет, сережки, каблучки. Склавши викрадене майно загальною вартістю близько 80 тис. грн у рюкзак, зловмисник покинув квартиру, однак невдовзі був затриманий правоохоронцями.

20 липня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура