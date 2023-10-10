Чоловік, який забив до смерті «кохану», проведе за ґратами 8 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що у червні цього року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю співмешканкою. Конфлікт відбувся поблизу мосту у с. Пришиб Ізюмського району.

Сварка у закоханих примиренням не закінчилась. Чоловік схопив шматок бетону та вдарив жінку по голові. Від удару вона впала на землю. Проте горе-закоханого це не зупинило: він продовжив бити потерпілу шматком бетону. Від травм жінка загинула на місці, а зловмисник втік з місця злочину.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області. Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура