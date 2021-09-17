Чоловік змінив ім’я та прізвище, щоб не платити аліменти на дітей

Та все ж йому довелось сплатити заборгованість у сумі 337407 грн, штраф у сумі 39000 грн та виконавчий збір у сумі 33450 грн.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

Чоловік, який повинен був щомісячно сплачувати 6 000 грн аліментів на 2 дітей, починаючи з грудня 2015 року, щоб цього не робити, змінив ім’я та прізвище.

Як зазначається, факт зміни імені та прізвища встановили під час виконання рішення суду державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжя.

“Після підтвердження нових відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану відносно боржника, державним виконавцем повторно застосовано заходи, передбачені частиною 9 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». А саме: внесено боржника до Єдиного реєстру боржників та постановою державного виконавця накладено арешт на рахунки боржника”, — йдеться в повідомленні.

Чоловікові заарештували рахунок, обмежили право виїжджати за кордон, заборонили керувати транспортними засобами, а також використовувати зброю і полювати. // Діло