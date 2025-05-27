Житель Полтави спричинив тяжкі тілесні ушкодження співмешканці

До Полтавського райуправління поліції 24 травня близько 10-ї години надійшла інформація від медиків про госпіталізацію жінки в тяжкому стані. Поліція розпочала досудове розслідування.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

Андрій Полонський, начальник відділення поліції №1 (Подільський район), повідомив:

«Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що під час конфлікту чоловік 1971 року народження спричинив тілесні ушкодження співмешканці 1982 року народження. Потерпілу в тяжкому стані (без свідомості) госпіталізували. Фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)