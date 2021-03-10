Держреєстратора викрили на незаконній зміні майнових прав 

Посадовець несанкціоновано змінив у Держреєстрі право власності на квартиру, об’єкт комерційної нерухомості та земельну ділянку. В результаті таких дій завдано збитків громадянам на майже два мільйони гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років за ґратами.

Протиправну діяльність держреєстратора викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківщини спільно зі слідчими поліції Івано-Франківська.

Встановлено, що 35-річний чоловік, перебуваючи на посаді державного реєстратора, здійснив незаконне переоформлення квартири, щодо якої була відкрита спадкова справа. Зловмисник на підставі недостовірних документів зареєстрував право власності на третіх осіб, позбавивши законних спадкоємців права на майно.

Також посадовець протиправно змінив власників об’єкта комерційної нерухомості та земельної ділянки в інтересах столичного підприємства.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає майже два мільйони гривень.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України