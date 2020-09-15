На Житомирщині поліцейські виявили у мотоцикліста 50-кілограмовий нарковмісний багаж

14 вересня оперативники кримінальної поліції спільно з дільничними офіцерами Адрушівського ВП під час відпрацювання району помітили мотоцикл «ИЖ». Під час перевірки з’ясувалось, що в транспортному засобі перевозились мішки з наркотичною сировиною. Триває документування усіх обставин події.

У с. Гальчині Андрушівського району поліцейські помітили мотоцикл, коляска якого була завантажена поліетиленовими мішками. Вимогу зупинитися водій проігнорував та продовжив рух. Після нетривалих перегонів мотоцикліст, 48-річний місцевий житель, таки зупинився.

У ході огляду транспортного засобу поліцейські з’ясували, що у 6 мішках перевозилась конопля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Андрушівського відділення поліції, працівники якої задокументували всі обставини. Виявлене, а це близько 50 кг нарковмісного зілля, поліцейські вилучили з подальшим направленням на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Як пояснив сам чоловік, коноплями він запасся для власних «господарських» потреб.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Причетним до правопорушення може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області