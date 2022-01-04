Рівнянина, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, взяли під варту

Сьогодні, четвертого січня, Рівненський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 24-річному водієві за смертельний наїзд на пішохода запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, автопригода сталася близько 02:45 другого січня на вулиці Соборній у Рівному: під колеса автомобіля «Audi» потрапив 27-річний житель міста Костопіль, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні.

Водію, який залишив місце ДТП, та, до того ж, керував транспортним засобом у стані сп’яніння, слідчі слідчого управління повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

Відділ комунікації поліції Рівненської області