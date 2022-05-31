Чоловіка судитимуть за шахрайське заволодіння землею у Києві, вартістю ₴3 млн.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина за фактом шахрайського заволодіння земельною ділянкою у місті Києві, вартістю 3 млн гривень.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, група «чорних» реєстраторів за грошову винагороду залучила до злочинної діяльності місцевого мешканця з метою заволодіння земельною ділянкою на провул. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці, яка належить територіальній громаді столиці. Для цього останні придбали підроблений державний акт на право власності на ділянку, виданий нібито Головним управлінням земельних ресурсів КМДА, до якого внесли особисті відомості обвинуваченого.

У подальшому вказаний документ разом із заявою про реєстрацію права власності обвинувачений надав приватному нотаріусу для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Злочинну діяльність було викрито правоохоронцями, після того як зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про продаж вказаної земельної ділянки за 80 тис. дол. США.

Обвинувальний акт відносно чоловіка за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також за клопотанням прокуратури на земельну ділянку накладено арешт та в порядку цивільного судочинства пред’явлено позов з метою повернення землі у власність територіальної громади міста Києва.

Наразі тривають заходи з встановлення усіх учасників злочинної схеми «чорних» реєстраторів та інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Київська міська прокуратура