Судитимуть митників, які незаконно продовжили термін «нульового» розмитнення автомобілів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шістьох інспекторів поста «Городок» Львівської митниці.

Посадовці незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі вже після скасування Верховною Радою рішення про нульове розмитнення. У документах вони проставляли дату оформлення до 1 липня 2022 року, хоча автомобілі ввозились значно пізніше. За цією схемою в Україну потрапив 41 автомобіль, через що бюджет недоотримав майже 5 млн гривень.

До суду вже направлено обвинувальні акти щодо трьох посадовців, які звільнили від мита 15 авто, завдавши понад 1,5 млн грн збитків.

Матеріали справи щодо ще трьох митників будуть направлені до суду після ознайомлення стороною захисту.

Всі шість фігурантів обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Для відшкодування завданих збитків арештовано усі автомобілі, які намагалися ввезти без сплати мита. Також один з обвинувачених добровільно відшкодував завдані ним майже 200 тисяч гривень збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

ДБР