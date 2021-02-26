Зловживання повноваженнями зі збитками в ₴3,5 млн. – на Сумщині судитимуть директора ТОВ

Роменською місцевою прокуратурою Сумської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за зловживання повноваженнями та підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міськради та товариством укладено договір на поточний ремонт автомобільної дороги в м. Ромни. Після завершення робіт директор товариства надав замовнику акти виконаних робіт, на підставі яких одержав 6,7 млн грн.

Однак, відповідно до висновків експертів, фактично виконані роботи не відповідають актам приймання будівельних робіт. Таким чином, директор товариства, зловживаючи повноваженнями та діючи всупереч державним інтересам, отримав неправомірну вигоду на загальну суму 3,5 млн грн.

На даний час за клопотанням прокуратури на майно товариства рішенням суду накладено арешт.

Протиправну діяльність викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області Роменським відділом поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури