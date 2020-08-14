У Кривому Розі на підприємстві виготовляли фальшиві документи

Організатори незаконного бізнесу виготовляли та продавали підроблені посвідчення про успішне проходження курсу та перевірку знань з охорони праці працівникам одного із гірничо-збагачувальних комбінатів.

13 серпня співробітники Тернівського відділення поліції спільно з криворізькою місцевою прокуратурою № 2 провели чотири санкціоновані обшуки. В результаті у підпільних офісах правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальшивих посвідчень.

Загалом були вилучені 5 системних блоків, три принтери, ноутбук та документація. Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького відділу поліції