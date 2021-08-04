Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, затримано

Правоохоронці затримали бійця “Айдару”, який погрожував підірвати будівлю Кабміну.

Чоловіка, який «захопив» Кабмін, звуть Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він родом з Луганська.

Відомо, що Володимир був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

“… у 2016 році Прохничу надавалась медична допомога, як військовослужбовцю батальйону „Айдар“. Діагноз — мінно-вибухова травма, струс головного мозку”, — повідомило джерело. // УНН