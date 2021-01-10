Чоловік за хабар хотів незаконно вивезти з України 15-річну доньку

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею 49-річний українець намагався вивезти 15-річну доньку до Польщі без дозволу матері і пропонував прикордонникам хабар 1,5 тис. грн.

У Львівському прикордонному загоні у неділю, 10 січня, повідомили, що під час перетину державного кордону у пункті пропуску «Краківець» громадянин України, який їхав на виїзд з країни, пропонував прикордонникам хабар у розмірі 1501 грн.

Таким чином чоловік хотів вирішити питання щодо безперешкодного пропуску через державний кордон, адже він їхав зі своєю неповнолітньою донькою без дозволу від матері на виїзд дитини за межі країни. При цьому українець плутався у відповідях та не міг повідомити, де саме перебуває мама дитини.

Прикордонники від хабара відмовились, батька з донькою через державний кордон не пропустили, а про інцидент повідомили співробітників Нацполіції. // zaxid.net