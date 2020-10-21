Чотирьох майстрів лісу судитимуть за збитки державі майже на ₴7 млн.

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох майстрів лісу за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив в. о. начальника управління прокуратури області Іван Тарасов, досудовим розслідуванням встановлено, що на території ДП «Жовтневе лісове господарство» здійснювалась незаконна порубка дерев.

Четверо майстрів лісу, будучи посадовими особами, несумлінно ставлячись до своїх прямих обов’язків та неналежно їх виконуючи, не забезпечили належне зберігання майна державного підприємства, яке їм було ввірене. Внаслідок цього на території зазначеного ДП невстановленими особами незаконно вирубано понад 550 дерев, а саме дубів та ясенів.

Сума збитків, завданих державі, складає майже 7 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури