Злочинну групу викрито у привласненні майже ₴7 млн на ремонтах шкільних укриттів на Дніпропетровщині

Серед її учасників — заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії. Зловмисники організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах. Фігуранти отримали підозри. Їм може загрожувати до дванадцяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриттів у навчальних закладах Самарівської міської ради.

Упродовж 2023–2024 років між органом місцевого самоврядування та фірмою-підрядником було укладено 8 договорів на загальну суму понад 16 млн грн. За умовами підписаних документів, підконтрольне товариство мало здійснити реконструкцію підвальних приміщень трьох місцевих гімназій та одного ліцею міста Самар. Ці підземні конструкції планували використовувати як укриття для дітей під час повітряних загроз.

Під час виконання ремонту інженер з технічного нагляду вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Після чого посадовиця міськради, знаючи про недостовірність внесених до актів даних, підписувала їх. У деяких епізодах вартість кошторисів завищувалися вдвічі.

Відповідно до висновку експертних досліджень, сума завданих державі збитків становить майже 7 млн грн.

09 липня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки, грошові кошти та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру посадовій особі Самарівської міської ради та інженеру з технічного нагляду підрядного товариства. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обом фігурантам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі продовжуються заходи з метою встановлення інших можливих учасників оборудки для притягнення їх до відповідальності. Слідство триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України