Чотирьох поліцейських судитимуть за побиття та катування чоловіка на Одещині

Слідчі ТУ ДБР у місті Миколаєві 16 грудня 2020 року завершили досудове розслідування стосовно чотирьох працівників Ананьївського відділення поліції Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 19 лютого 2018 року працівники патрульної поліції під час несення служби біля с. Ананьїв зупинили водія автомобіля «FORD FOCUS» через підозру у керуванні ним автомобіля в стані сп’яніння. Під час виниклого конфлікту патрульні нанесли водію тілесні ушкодження, внаслідок яких він втратив свідомість.

Потерпілий був доставлений каретою швидкої медичної допомоги до Ананьївської центральної районної лікарні у вкрай важкому стані з розривом нижнього полюсу лівої нирки. У зв’язку з отриманими травмами лікарі направили його до Одеської обласної клінічної лікарні для надання медичної допомоги.

Під час проходження медичного обстеження лікарем-наркологом в присутності слідчого вказаного відділення поліції проведено медичний огляд потерпілого, під час якого лікар не підтвердив підозри патрульних щодо стану сп`яніння водія. На підставі даного висновку потерпілий мав виїжджати до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції.

Втім, у слідчого та т.в.о. заступника начальника одного із відділень поліції виник умисел на вчинення катування водія, який перебував у важкому стані, аби повторно відібрати зразки крові та отримати від нього зізнання у тому, що він перебував за кермом у стані сп`яніння. З цією метою вони протягом 2,5 годин із застосуванням насильства утримували потерпілого, що унеможливлювало його виїзд до Одеської обласної клінічної лікарня для надання невідкладної медичної допомоги.

У результаті отриманих тілесних ушкоджень та інших протиправних дій працівників поліції потерпілий визнаний інвалідом 3 групи.

Таким чином:

двоє працівників патрульної поліції обвинувачуються у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів, а також болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України);

слідчий та т.в.о. заступника начальника одного із відділень поліції обвинувачуються у вчиненні катування, тобто умисному заподіянні сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого вчинити дії, що суперечать його волі, у тому числі отримати від нього відомості та визнання (ч. 2 ст. 127 КК України).

Обвинувальний акт направлено до районного суду Одеської області.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід — Одеське управління ДВБ Нацполіції.