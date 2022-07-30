Чотирьом псевдопрокурорам на Луганщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур чотирьом жителям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення керівництво окупаційних органів влади почала створювати «районні прокуратури», що входять до так званої «генпрокуратури ЛНР». У такий спосіб вони формують у місцевого населення уявлення про функціонування фейкових правоохоронних органів.

З березня по травень 2022 року підозрювані призначені в районні підрозділи незаконно створеної «генпрокуратури ЛНР». Наразі двоє з них– мешканці Луганська – обійняли посади прокурорів у так званій «прокуратурі Біловодського району генпрокуратури ЛНР». Мешканець окупованого Довжанська погодився на пропозицію окупантів спочатку виконувати обов’язки, а пізніше очолити так звану «прокуратуру Новоайдарського району генпрокуратури ЛНР». Ще один підозрюваний – мешканець Молодогвардійська – працюватиме у окупаційній «прокуратурі Марківського району генпрокуратури ЛНР».

Підозрювані – колишні прокурори Луганщини, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території. Наразі у своїй діяльності псевдопрокурори підтримують дії держави-агресора, впроваджуючи на території громад проросійське законодавство.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора